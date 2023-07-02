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Spor

Manchester United Sofyan Amrabat'ı istiyor

İngiliz basınının haberine Manchester United, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna katmak istediği Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat ile tekrar temasa geçti.

2 Temmuz 2023 Pazar 20:06 - Güncelleme:
Manchester United Sofyan Amrabat'ı istiyor
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Premier Lig'de şampiyonluk hedefleyen Manchester Unidet, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın, kiralık sözleşmesi biten Marcel Sabitzer yerine Sofyan Amrabat'ın transfer edilmesini istediği belirtildi.

İngiliz devinin, Amrabat'a Fiorentiona'da kazandığı maaşın iki katını teklif ettiği iddia edildi.

FIORENTINA SATMAYA SICAK

Fiorentina, sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Faslı orta sahayı satmaya sıcak bakıyor.

İtalyan ekibi, Amrabat için istenilen bonservis bedelinin gelmesi durumunda oyuncunun satışına izin verecek.

49 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ

Geride bıraktığımız sezon Fiorentina formasıyla 49 karşılaşmaya çıkan Sofyan Amrabat, takımı adına 1 asistlik performans sergiledi.

26 yaşındaki orta saha Fiorentina'nın UEFA Konferans Ligi finalinde oynadığı karşılaşmada takımının en iyileri arasında yer almıştı.

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