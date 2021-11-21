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Spor

Manchester United Solskjaer'i gönderdi!

Manchester United, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığını açıkladı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 'Her şey için teşekkürler Ole' ifadeleri kullanıldı.

DHA21 Kasım 2021 Pazar 13:58 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 13:58
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İngiltere Premier Lig'de oynadığı son 7 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 de galibiyet alan Manchester United'da yönetim, dün oynanan ve 4-1 kaybedilen Watford maçının ardından Norveçli teknik adam ile yolları ayırma kararı aldı.

İngiliz ekibinin bugün yaptığı resmi açıklamada Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığı belirtilirken, "Her şey için teşekkürler Ole. Kulüp tarihindeki yeri, sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda harika bir adam ve bize birçok harika anlar yaşatan bir menajer olarak kalacaktır. Solskjaer, Manchester United ailesinin bir parçası olarak Old Trafford'da sonsuza kadar hoş karşılanacak" denildi.

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