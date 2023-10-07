Manchester United son dakika golleriyle geri döndü!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 mağlup ettiği Manchester United, İngiltere Premier Lig'de Brentford'u ağırladı. Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, Brentford'u 2-1lik skorla mağlup etti. Maçta geriye düşen ve stres dolu anlar yaşayan Manchester United, uzatma dakikalarında gelen gollerin ardından inanılmaz bir sevinç yaşadı.

Brentford'un golünü 26. dakikada Mathias Jensen kaydetti. Manchester United kalecisi Andre Onana, yediği gol nedeniyle İngiliz taraftarların yine eleştirilerine maruz kaldı.

Ev sahibi Manchester United'ın gollerini 90+4 ve 90+7. dakikada Scott McTominay'dan geldi. 87. dakikada Sofyan Amrabat'ın yerine oyuna giren McTominay maça damgasını verdu.

Öte yandan Manchester United, tarihinde üçüncü kez (2014, 2020, 2023) arka arkaya dört Premier Lig iç saha maçında ilk golü yedi.

Manchester United'da Altay Bayındır mücadelede yedek kulübesinde yer aldı.

Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 12'ye yükseltti. Brentford 7 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de milli aranın ardından MAnchester United, Sheffield United'a konuk olacak. Brentford Burnley'i ağırlayacak.