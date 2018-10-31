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Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ozan Kabak'ı gözüne kestirdi

Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak'ın Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.

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Galatasaray'da bu sezon teknik direktör Fatih Terim tarafından forma şansı verilen Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı Schalke 04 maçında sergilediği performansla bir çok Avrupa kulübünün scoutlarının da gözüne girmeyi başardı.
 
Alman basınından BILD'in haberine göre ileriye dönük savunma oyuncusu almayı düşünen Manchester United'ın bu sebeple Galatasaray'da forma şansı bulan Ozan Kabak ile ilgilendiği ve oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.
 
Manchester United'ın transfer listesinde olduğu belirtilen 18 yaşındaki stoperi Avrupa'dan birçok takımın da takip ettiği belirtildi. (Yeni Şafak)

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