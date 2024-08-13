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Spor

Manchester United transfere doymuyor

Manchester United, Bayern Münih'ten de Ligt'in ardından Noussair Mazraoui'yi de kadrosuna kattığını açıkladı.

13 Ağustos 2024 Salı 23:00 - Güncelleme:
Manchester United transfere doymuyor
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Manchester United, transferde hızlı bir gün geçirdi. Bayern Münih'ten Mathijs De Ligt'i kadrosuna katan İngiliz ekibi, Alman devinden Noussair Mazraoui'yi de kadrosuna kattığını açıkladı.

Fas Milli Takımı oyuncusu 2028 yazına kadar yeni takımıyla sözleşme imzaladı.

26 yaşındaki Mazraoui daha önce Ajax'ta 3 ve Bayern Münih'te 1 olmak üzere 4 kez şampiyon oldu.

Noussair Mazraoui ilk açıklamasında; "Manchester United oyuncusu olmak muhteşem bir his. Erik ten Hag kariyerimde büyük bir yere sahip. Onunla tekrar buluşmak' dedi.

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