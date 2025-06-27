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Spor

Manchester United, Viktor Gyökeres için yeniden harekete geçti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Sporting'de forma giyen Viktor Gyökeres için yeniden harekete geçtiği ileri sürüldü.

Haber Merkezi27 Haziran 2025 Cuma 16:50 - Güncelleme:
Manchester United, Viktor Gyökeres için yeniden harekete geçti
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Transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Viktor Gyökeres için Manchester United yeniden devreye girdi.

Sporting forması giyen İsveçli golcünün, Premier League devlerinden Arsenal'e transfer olma önceliğinden vazgeçtiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Gyökeres artık Manchester United seçeneğine daha yakın.

RUBEN AMORIM FAKTÖRÜ

26 yaşındaki oyuncunun, Portekiz ekibindeki teknik direktörü Ruben Amorim ile İngiltere'de yeniden çalışmaya açık olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Sporting ile 52 maça çıkan Gyökeres, 54 gol 13 asistlik katkı sağladı.

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