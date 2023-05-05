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Spor

Manchester United, Weghorst için kararını verdi

Manchester United ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kiralık olarak kattığı Wout Weghorst ile kalıcı anlaşma imzalamayacak.

5 Mayıs 2023 Cuma 18:02 - Güncelleme:
Manchester United, Weghorst için kararını verdi
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Manchester United, ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst için kararını verdi.

KALICI ANLAŞMA OLMAYACAK

İngiliz basınında yer alan haberde, Weghorst'un beklentileri karşılayamadığı kaydedildi. Erik ten Hag'ın ekibinin, bu nedenle Hollandalı futbolcu ile kalıcı bir anlaşma yapmayacağı aktarıldı.

SADECE 2 KEZ GOL ATTI

Manchester United forması altında 26 maça çıkan Weghorst, sadece 2 kez gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de gol atamazken, Lig Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Sezonun ilk yarısında da kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 18 maçta 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

Wout Weghorst'un bonservisinin bulunduğu Burnley ile sözleşmesi ise 2025 yılına kadar devam ediyor.

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