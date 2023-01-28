Manchester United, Wout Weghorst'un bonservisini alabilir

Manchester United, Hollandalı golcü Wout Weghorst'un bonservisini satın alabilir.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, İngiliz devinin, Weghorst'un bonservisini satın alma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Manchester United'ın, Hollandalı golcünün iyi performans sergilemesi durumunda bonservisi için hamlenin yaz transfer döneminde olabileceği aktarıldı.

Manchester United'da şu ana kadar 3 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, bir kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmesinin ardından Manchester United'a imza atan Weghorst, Beşiktaş'ta ise 18 maçta 9 gol attı.

Hollandalı futbolcunun, bonservisinin olduğu Burnley ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.