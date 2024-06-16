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Spor

Manchester United, Xavi Simons'u istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın PSG'de forma giyen Xavi Simons'u kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

16 Haziran 2024 Pazar 17:16 - Güncelleme:
Manchester United, Xavi Simons'u istiyor
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Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği gibi bir sezon geçirmeyen transfer çalışmalarına hız verdi.

HEDEF GENÇ YILDIZ

L'Equipe'de yer alan habere göre Manchester United, Paris Saint-Germainli Xavi Simons için harekete geçti.

Haberin detaylarında birçok kulübün 21 yaşındaki Hollandalı yıldızı istediğini ama Manchester United'ın bir adım daha önde olduğu söylendi.

Ayrıca Paris Saint-Germain'in oyuncuyu bonservisiyle yollamaktansa kiralamak istediği iddia edildi.

43 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Leipzig forması giyen Xavi Simons çıktığı 43 resmi maçta 10 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.

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