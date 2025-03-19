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Spor

Manchester United, Xavi Simons'un peşinde

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Leipzig forması giyen yıldız futbolcu Xavi Simons'u kadrosuna katmak içim harekete geçti.

Haber Merkezi19 Mart 2025 Çarşamba 20:47 - Güncelleme:
Manchester United, Xavi Simons'un peşinde
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Manchester United, gelecek sezon kadrosunda büyük bir değişim yapmayı planlıyor.

İngiliz ekibinde ana hedef bir santrfor transferi yapmak. Manchester United, golcü transferiyle birlikte bir orta saha kadrosuna katmak istiyor.

Sky'da yer alan habere göre, Manchester United, bu doğrultuda Leipzig forması giyen Xavi Simons ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin, 21 yaşındaki futbolcunun performansını yakından takip ettiği aktarıldı.

Leipzig ise Hollandalı futbolcusu için 80 milyon euro bonservis talp ediyor.

Leipzig'te bu sezon 25 maçta süre bulan Simons, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen Simons'un, Leipzig ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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