Manchester United, Xavi Simons'un peşinde

Manchester United, gelecek sezon kadrosunda büyük bir değişim yapmayı planlıyor.

İngiliz ekibinde ana hedef bir santrfor transferi yapmak. Manchester United, golcü transferiyle birlikte bir orta saha kadrosuna katmak istiyor.

Sky'da yer alan habere göre, Manchester United, bu doğrultuda Leipzig forması giyen Xavi Simons ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin, 21 yaşındaki futbolcunun performansını yakından takip ettiği aktarıldı.

Leipzig ise Hollandalı futbolcusu için 80 milyon euro bonservis talp ediyor.

Leipzig'te bu sezon 25 maçta süre bulan Simons, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen Simons'un, Leipzig ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.