Manchester United yapılanmaya gidiyor! Kadroda büyük temizlik

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği gibi bir sezon geçiremeyen Manchester United transfer çalışmalarına hız verirken göndermeyi planladıkları isimler için flaş bir karar aldı.

6 İSİM HARİÇ HERKES GİDEBİLİR

Mirror'da yer alan habere göre Manchester United'ın ana hissedarı olan INEOS grubu, 6 isim hariç tüm teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

Haberin detaylarında INEOS'un; Andre Onana, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo ve Rasmus Hojlund haricinde istenilen tekliflerin gelmesi durumunda tüm oyuncuların gönderilebileceği kararı verildiği söylendi.

Erik ten Hag ile devam kararı alan yönetimin tekrardan bir yapılanma kurmayı düşündüğü de iddia edildi.