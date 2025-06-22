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Spor

Manchester United yaz transferinde sıkıştı: Satamadan alamıyor

Sancho, Rashford ve Antony gibi isimleri elden çıkaramayan Manchester United, yeni transferler için bütçe oluşturmakta zorlanıyor. Amorim, dar kadroyla yeni sezona hazırlanmak zorunda.

Haber Merkezi22 Haziran 2025 Pazar 13:16 - Güncelleme:
Manchester United yaz transferinde sıkıştı: Satamadan alamıyor
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Manchester United, Matheus Cunha'yı 62,5 milyon sterline kadrosuna katarak yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Ancak kulüp, Bryan Mbeumo ve Joao Palhinha gibi hedef oyunculara yönelmek için gerekli finansal alanı oluşturmakta zorlanıyor. The Mirror'ın haberine göre United, yüksek maaşlı oyuncularını elden çıkaramadığı için yeni transferler konusunda ilerleme sağlayamıyor.

Jadon Sancho'nun haftalık 250 bin sterlinlik maaşı, Juventus ve Napoli gibi kulüplerin yalnızca kiralık anlaşmalara yönelmesine neden olurken, Marcus Rashford'un Barcelona'ya transferi Nico Williams'ın öncelik haline gelmesiyle zora girdi.

Rasmus Højlund için Inter'den gelen kiralama teklifi reddedildi. Amorim, Alejandro Garnacho'yu satmak istemiyor. Tüm bu tablo, United'ın transfere hız vermesi için önce mevcut kadroyu boşaltması gerektiğini ortaya koyuyor.

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