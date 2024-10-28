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Spor

Manchester United yeni hocasını buldu

Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, Sporting Lizbon'dan Ruben Amorim ile anlaşmaya vardı.

28 Ekim 2024 Pazartesi 22:08 - Güncelleme:
Manchester United yeni hocasını buldu
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Erik ten Hag ile yolları ayıran Manchester United, Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim ile prensip anlaşmasına vardı.

The Athletic'in haberine göre; Manchester United ile Sporting Lizbon, bonservis bedeli için pazarlık halinde.

Amorim'in 10 milyon euro serbest kalma bedelinin bulunduğu ve en kötü ihtimalle bu ücretin ödenerek transferin gerçekleşeceği kaydedildi.

Sporting ile ilk senesinde lig şampiyonluğu yaşayan Amorim, aynı zamanda 2 Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu elde etmişti.

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