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Spor

Manchester United, yeni sezon için transfer bütçesini belirledi!

İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Manchester United, önümüzdeki yaz transfer dönemini için yaklaşık 150 milyon euro'luk bütçe ayırdı.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 18:42 - Güncelleme:
Manchester United, yeni sezon için transfer bütçesini belirledi!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United transfer için harcayağı bütçeyi belirledi.

İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Manchester United, önümüzdeki yaz transfer dönemini için yaklaşık 150 milyon euro'luk bütçe ayırdı.

İngiliz basınında 'Kırmızı şeytanlar'ın teknik direktör Eric Ten Hag'a yaklaşık 100 ila 150 milyon euroluk bütçe ayırdığı vurgulandı. Bu tutarın satılacak oyunculara göre artabileceği de belirtildi.

İki veya üç nokta atışı transfer yapmayı hedefleyen Manchester United, Ten Hag'ın isteği doğrultusunda kadroya yapılacak takviye sayısı değişkenlik gösteribilir.

Manchester United ilk olarak forvet bölgesine transfer düşünürken, Ten Hag takıma bir orta saha oyuncusu transferi de yapmak istiyor.

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