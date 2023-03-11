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Spor

Manchester United zirve takibini sürdürüyor

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 27. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Crystal Palace'ı 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

AA11 Mart 2023 Cumartesi 23:38 - Güncelleme:
Manchester United zirve takibini sürdürüyor
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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Crystal Palace'ı 1-0 yendi.

Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester ekibine galibiyeti getiren golü 78. dakikada penaltıdan Erling Haaland attı.

Norveçli yıldız bu sezon ligdeki 28. golünü kaydetti.

Manchester City bu galibiyetle puanını 61'e çıkarırken, Crystal Palace 27 puanda kaldı.

63 puanla liderlik koltuğunda oturan Arsenal, yarın başkent derbisinde Fulham'a konuk olacak.

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de şu ana kadar 27 maça çıkan Manchester City, bu karşılaşmalardan 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 beraberlik alarak 61 puanla 2. sırada yer aldı.

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