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Spor

Manchester United'a 40 milyonluk forvet!

İngiliz devi Manchester United, Bologna'da forma giyen Joshua Zirkzee ile 5 senelik anlaşmaya vardı.

11 Temmuz 2024 Perşembe 18:47 - Güncelleme:
Manchester United'a 40 milyonluk forvet!
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Manchester United, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Bologna forması giyen Joshua Zirkzee'nin transferi için geri sayıma geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, Zirkzee'yi 40 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katacak.

İngiliz ekibi, Hollandalı oyuncu ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşmede anlaşmaya vardı.

Manchester United'ın Zirkzee transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

GEÇEN SEZON RAKAMI

Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla 37 maça çıkan Zirkzee, bu maçlarda 12 gol 7 asistlik performans gösterdi.

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