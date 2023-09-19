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Spor

Manchester United'a bir kötü haber daha!

Manchester United'da Harry Maguire, sakatlığı nedeniyle Bayern Münih karşılaşmasını kaçıracak.

19 Eylül 2023 Salı 18:40 - Güncelleme:
Manchester United'a bir kötü haber daha!
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Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bayern Münih deplasmanına konuk olacak Manchester United'a kötü bir haber geldi.

Son dönemde sakatlık nedeniyle birçok önemli isimden faydalanamayan İngiliz ekibinde, Harry Maguire de bu maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Manchester United'da ayrıca Mason Mount, Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Antony ve Jadon Sancho'nun bu Bayern Münih deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

Manchester United ile Bayern Münih arasındaki mücadele 20 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

  • Harry Maguire
  • sakatlık
  • Bayern Münih karşılaşması

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