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Spor

Manchester United'a kötü haber! Casemiro'da sakatlar kervanına katıldı

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Casemiro'dan kötü haber geldi. İngiliz ekibi yaptığı açıklamada Brezilyalı yıldızın birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

3 Kasım 2023 Cuma 16:04 - Güncelleme:
Manchester United'a kötü haber! Casemiro'da sakatlar kervanına katıldı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a Casemiro'dan kötü haber geldi.

İngiliz ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Caraboa Cup'ta Newcastle Untied ile oynanan maçta sakatlanan ve oyundan çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusunun dizindeki sakatlık nedeniyle birkaç hafta oynayamayacağını duyurdu.

Manchester United'a bu sezon 12 maçta sahaya çıkan Casemiro, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

Manchester United, 29 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın konuğu olacak. 31 yaşındaki oyuncunun bu karşılaşmada forma giyip giymeyeceği sakatlığının durumuna göre belli olacak.

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