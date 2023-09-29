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Spor

Manchester United'a kötü haber! Lisandro Martinez sakatlandı

Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Arjantinli futbolcu Lisandro Martinez sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncu uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.

IHA29 Eylül 2023 Cuma 15:48 - Güncelleme:
Manchester United'a kötü haber! Lisandro Martinez sakatlandı
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İngiliz ekibi Manchester United, Arjantinli futbolcu Lisandro Martinez'in sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan İngiliz temsilcisi Manchester United'da Arjantinli futbolcu Lisandro Martinez sakatlandı. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Martinez'in uzun bir süre sahalardan uzak kalacağını açıklandı.

25 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon 6 resmi maçta görev alırken, 1 asist yaptı.

Ayrıca İspanyol futbolcu Sergio Reguilon'un da hafif sakatlığı olduğu ifade edildi.

Galatasaray 3 Ekim Salı günü deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

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