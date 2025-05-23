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Spor

Manchester United'da Alejandro Garnacho gözden çıkartıldı

Manchester United'da krizleri ardı arkası kesilmiyor. Tottenham finalinde sadece 19 dakika süre alan Alejandro Garnacho, isyan etti. Amorim ile arası açılan Arjantinli yıldızın, takımdan gönderilmesi için hazırlıklar başladı.

Haber Merkezi23 Mayıs 2025 Cuma 08:04 - Güncelleme:
Manchester United'da Alejandro Garnacho gözden çıkartıldı
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Manchester United, sezon sonunda yaşanan iç karışıklıkların gölgesinde genç yıldız Alejandro Garnacho'yu satmaya hazırlanıyor.

Chelsea'nin ilgilendiği 20 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu için kulübün yaklaşık 60 milyon £ (70 milyon €) değerindeki teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.

Garnacho'nun Avrupa Ligi finalinde yedek kalması, teknik direktör Ruben Amorim ile oyuncu arasında soğuk rüzgarlar estirdi. Turnuvada 15 maçta 10 kez ilk 11'de yer alan Garnacho, finalde yalnızca 20 dakika şans buldu. Kardeşi ve menajerinden gelen sert açıklamalarda Amorim'in oyuncuyu "otobüsün altına attığı" ifade edildi.

Basına konuşan Garnacho ise, "Her turda oynadım, takıma yardım ettim. Ama finalde sadece 20 dakika sahadayım... Bilmiyorum," sözleriyle kırgınlığını dile getirdi.

Ruben Amorim ise basın toplantısında doğrudan Garnacho'yu eleştirdi: "Yarı finalde net fırsatı kim kaçırdı? Garnacho. Futbol bu." dedi. Bu açıklamalar, United'da bir ayrılığın kapıda olduğunun sinyali olarak yorumlanıyor.

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