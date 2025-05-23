Manchester United'da Alejandro Garnacho gözden çıkartıldı

Manchester United, sezon sonunda yaşanan iç karışıklıkların gölgesinde genç yıldız Alejandro Garnacho'yu satmaya hazırlanıyor.

Chelsea'nin ilgilendiği 20 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu için kulübün yaklaşık 60 milyon £ (70 milyon €) değerindeki teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.

Garnacho'nun Avrupa Ligi finalinde yedek kalması, teknik direktör Ruben Amorim ile oyuncu arasında soğuk rüzgarlar estirdi. Turnuvada 15 maçta 10 kez ilk 11'de yer alan Garnacho, finalde yalnızca 20 dakika şans buldu. Kardeşi ve menajerinden gelen sert açıklamalarda Amorim'in oyuncuyu "otobüsün altına attığı" ifade edildi.

Basına konuşan Garnacho ise, "Her turda oynadım, takıma yardım ettim. Ama finalde sadece 20 dakika sahadayım... Bilmiyorum," sözleriyle kırgınlığını dile getirdi.

Ruben Amorim ise basın toplantısında doğrudan Garnacho'yu eleştirdi: "Yarı finalde net fırsatı kim kaçırdı? Garnacho. Futbol bu." dedi. Bu açıklamalar, United'da bir ayrılığın kapıda olduğunun sinyali olarak yorumlanıyor.