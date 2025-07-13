Manchester United'da Andre Onana krizi!

Manchester United büyük bir sakatlık darbesi aldı ve Andre Onana diz ardı kirişindeki sorun nedeniyle kulübün sezon öncesi çalışmalarının dışında bırakıldı.

Kırmızı Şeytanlar'ın yıldızları bu hafta başında Carrington'daki sezon öncesi antrenmanlarına geri döndü. The Telegraph'a göre Onana antrenman sırasında diz ardı kirişinden sakatlandı ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Onana'nın sezon öncesi turunun tamamını kaçırmasıyla Ruben Amorim bu yaz yeni bir kaleciyle sözleşme imzalamayı düşünebilir.

Bu büyük sakatlık darbesine rağmen United, Kamerunlu file bekçisinin sezon başlamadan önce tam formuna kavuşabileceği ve Amorim'in sezon açılışında Gunners'a karşı ilk on birde sahaya çıkabileceği konusunda umutlu. Onana'nın sezon açılışına yetişememesi durumunda yerine yardımcısı Altay Bayındır oynayacak. Amorim'in elindeki diğer seçenekler ise kısa süre önce sözleşmesini uzatan tecrübeli Tom Heaton ve 21 yaşındaki Çek kaleci Radek Vitek.