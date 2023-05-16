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Spor

Manchester United'da art arda ayrılıklar

Manchester United'da ayrılıklar devam ediyor. Axel Tuanzebe'nin ardından ikinci ayrılık da açıklandı. 12 yıldır İngiliz ekibinin formasını giyen başarılı stoper Phil Jones'da sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayarak Manchester United'dan ayrılacağını açıkladı.

16 Mayıs 2023 Salı 13:22 - Güncelleme:
Manchester United'da art arda ayrılıklar
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Manchester United'da Alex Tuanzebe'nin ayrılma kararının ardından bir diğer savunma oyuncusu Phil Jones'un da İngiliz ekibine veda edeceği ortaya çıktı

Manchester United'da gelecek sezon planlaması şimdiden yapılmaya başlandı.

Son olarak 31 yaşındaki İngiliz stoper Phil Jones sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayarak takımdan ayrılacağını açıkladı.

BU SEZON FORMA ŞANSI BULAMADI

Lisandro Martinez ve Raphael Varane'nın sakatlıklarına rağmen bu sezon daha forma giyemedi.

12 SEZONLUK MACERA

2011 senesinde takıma katılan Phil Jones Manchester ekibinde 169 maça çıkan Phil Jones 2 gollük katkı sağladı.

AYRILIKLAR BİTMİYOR

Öte yandan Takımda 6. stoper olması sebebiyle sezon başında kiralık olarak Stoke City'ye gönderilen Axel Tuanzebe bu sezon sözleşmesinin bitmesiyle beraber Manchester United'dan ayrılma kararı aldı.

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