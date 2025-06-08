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Spor

Manchester United'da ayrılık kapıda! Alejandro Garnacho için seçenekler belli oldu

İngiliz ekibi Manchester United forması giyen Arjantinli yıldız Alejandro Garnacho için ayrılık kapıda. Avrupa'dan talipleri olan 20 yaşındaki genç futbolcu Premier Lig'den ayrılmak istemiyor.

HABER MERKEZİ8 Haziran 2025 Pazar 16:19 - Güncelleme:
Manchester United'da ayrılık kapıda! Alejandro Garnacho için seçenekler belli oldu
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Manchester United'da yeterince süre alamadığı için ayrılığı düşünen Alejandro Garnacho, Premier Lig macerasını tamamen sonlandırmak niyetinde değil. İngiltere içinden çok sayıda kulüp, 20 yaşındaki Arjantinli yıldız adayı için sıraya girdi.

United gibi bir devden ayrılmak genelde lig değişikliğini beraberinde getirir ancak Garnacho için durum farklı. Aynı ligde kalmak, hem tanıdık bir ortam hem de ilk 11 garantisi anlamına geliyor.

Bununla birlikte, Bayer Leverkusen başta olmak üzere bazı İtalyan kulüpleri de oyuncuya ilgisini gösteriyor. Avrupa'ya olası bir geçiş, hem futbol stratejileriyle hem de kültürel deneyimlerle genç oyuncunun gelişimini hızlandırabilir.

Kariyerinde kritik bir kavşakta duran Garnacho'nun önünde iki yol var: Premier Lig'de daha fazla sorumluluk almak ya da Avrupa'da daha taktiksel bir meydan okumaya yelken açmak. Hangi yolu seçerse seçsin, bu transfer dönemi onun kariyerinde dönüm noktası olabilir.

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