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Spor

Manchester United'da ayrılık rüzgarı

Premier Lig'de bu sezon oldukça kötü bir dönemden geçen Manchester United, yaz aylarında kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Fichajes'te yer alan habere göre, yeni oyuncular için bütçe açmak isteyen İngiliz temsilcisi, 10 futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Haber Merkezi14 Mart 2025 Cuma 19:41 - Güncelleme:
Manchester United'da ayrılık rüzgarı
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Premier Lig'de bu sezon oldukça kötü bir dönemden geçen Manchester United, yaz aylarında kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Fichajes'te yer alan habere göre, yeni oyuncular için bütçe açmak isteyen İngiliz temsilcisi, 10 futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Manchester United'da yaz aylarında; Casemiro, Mason Mount, Christian Eriksen, Rasmus Hojlund, Jonny Evans, Tom Heaton ve Victor Lindelöf ile yolların ayrılacağı yazıldı.

Öte yandan Manchester United'dan Real Betis'e kiralanan Antony, Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Jadon Sancho (Satın Alma opsiyonu var) ve Aston Villa'ya kiralık olarak giden Marcus Rashford'un da Kırmızı Şeytanlar'da bir geleceğinin olmadığı ifade edildi.

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