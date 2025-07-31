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Spor

Manchester United'da Benjamin Sesko mesaisi! Heyet Almanya'ya gitti

Yeni sezon güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Premier Lig ekibi Manchester United, Leipzig forması giyen Benjamin Sesko için Almanya'ya heyet gönderdi.

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 09:27 - Güncelleme:
Manchester United'da Benjamin Sesko mesaisi! Heyet Almanya'ya gitti
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Manchester United, hücum hattını güçlendirmek için Benjamin Sesko transferinde düğmeye bastı. İngiliz ekibi, Leipzig ile görüşmeler yapmak üzere Almanya'ya özel bir heyet gönderdi. 22 yaşındaki Sloven forvetin transfer süreci, kulübün yetenek avcılığı şefi Christopher Vivell ve futbol görüşmeleri direktörü Matt Hargreaves tarafından yürütülüyor.

Alman kulübü, Sesko için 80 milyon euro talep ederken, hem Manchester United hem de Newcastle, 70 milyon euro civarında bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyor. Genç yıldız, Aston Villa forması giyen Ollie Watkins ile birlikte United'ın hücum hattı için belirlediği iki hedeften biri.

talkSPORT'un haberine göre teknik direktör Ruben Amorim, Watkins'i tercih ediyor, ancak Villa oyuncuyu bırakmak istemiyor. Buna rağmen Manchester United, Watkins için resmi tekliften vazgeçmiş değil.

Gazeteci Ben Jacobs, Sesko transferinde ilerleme sağlandığını ve görüşmelerin olumlu seyrettiğini belirtti.

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