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Spor

Manchester United'da Diogo Dalot sakatlandı

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da takımın Portekizli sağ beki Diogo Dalot'un sakatlandığı açıklandı.

AA26 Nisan 2025 Cumartesi 11:58 - Güncelleme:
Manchester United'da Diogo Dalot sakatlandı
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İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) kulübü Manchester United'da, sezonun en istikrarlı oyuncularından Diogo Dalot sakatlandı.

Kırmızı Şeytanlar'ın Portekizli teknik direktörü Ruben Amorim, yaptığı açıklamada, bu sezon tüm kulvarlarda 51 kez forma giyerek takımın en fazla süre alan oyuncusu olan Portekizli savunmacı Dalot'un sezonu kapatabileceğini belirtti.

Amorim, sakatlıkla ilgili, "Diogo sakat. Ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını bilmiyoruz, sezon sonuna kadar mı göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Amorim, takımda yaşanan diğer sakatlıklarla ilgili de bilgi vererek, Fildişili kanat oyuncusu Amad Diallo ve Hollandalı stoper Matthijs de Ligt'in iyileşmesinin yakın olduğunu sözlerine ekledi.

  • Diogo Dalot
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