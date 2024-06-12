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Spor

Manchester United'da forvet için üç aday

Geride bıraktığımız sezonda gol yollarında sıkça sorun yaşayan Manchester United, santrfor transferi için üç aday belirledi. İşte detaylar...

12 Haziran 2024 Çarşamba 18:30 - Güncelleme:
Manchester United'da forvet için üç aday
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Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Manchester United, transferde atağa kalktı.

İngiliz devi, Rasmus Hojlund'un yanına iki golcü oyuncu transfer etmek isterken, 3 ismi listesine aldı.

Independent'in haberine göre; MANU, Bologna'dan Joshua Zirkzee, Brentford'dan Ivan Toney ve Lille'den ise Jonathan David'i takip ediyor.

Haberde İngiliz temsilcisinin en az 2 oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Anthony Martial ile yollarını ayıran MANU'da forvette oynayabilecek tek oyuncu olarak Rasmus Hojlund bulunuyor.

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