Fenerbahçe'nin Manchester United'dan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Fred'in, eski takımındaki yeri doldurulamadı. Brezilyalı orta saha, Sarı-Lacivertli forma ile gösterdiği performansla İngiltere basınında gündem olmaya devam ediyor. Manchestereveningnews adlı sitede, yıldız orta saha için şu ifadeler kullanıldı: "ManU'nun orta sahası Erik ten Hag için büyük bir endişe kaynağı, Fred hala Old Trafford'da olsaydı sorunlar hafifletilebilirdi. Fred, takımın en yeteneklisi değildi ama orta sahada çok faydalı olabilirdi. 30 yaşındaki yıldız, özellikle kazandığı toplarla takımını atağa çıkarma konusunda çok iyiydi.

HER GÜN ONU ÖZLÜYORUM

Fred, bu sezon 6 maçta forma giydi." Sportskeeda adlı haber sitesi ise Manchester United taraftarlarının Fred için yaptığı yorumlara yer verdi. Haberde özetle şu ifadeler kullanıldı: "Taraftarlar Manchester United'ın eski orta saha oyuncusu Fred'in, Nordsjaelland'a karşı mükemmel performansına tepki gösterdi. ManU taraftarları 'Kesinlikle takımda kalması gerekiyordu', 'Onu her gün özlüyorum' ifadeleri ile Fred'in takımda kalması gerektiğini vurguladı. Fred, Casemiro'nun yanında orta sahaya bir denge getirirdi. Eriksen bunu yapamıyor.

TARAFTARLARIN GÖZÜ AÇILDI

Tecrübeli oyuncu, Old Trafford'da olduğu dönemde taraftarların favorisi değildi ancak kulübün sezona kötü başlaması taraftarların gözünü açtı. 2018'de Shakhtar Donetsk'ten 52 milyon sterlin karşılığında sözleşme imzalayan oyuncu, bu yazın başında Manchester United'dan 15 milyon euro ücret karşılığında Türk tarafı Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 30 yaşındaki oyuncu, ilk yıllarında Premier Lig'de taraftarların ve uzmanların yoğun eleştirisine maruz kalmıştı." Başarılı orta sahanın Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Sambacı'nın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.