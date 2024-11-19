Manchester United'da hedef Kolo Muani

Manchester United, Paris Saint-Germain'in forvet oyuncusu Randal Kolo Muani için Ocak ayında kiralamak istiyor.

Fussball.News'teki habere göre Manchester United, PSG'nin 95 milyon euro bedelle Eintracht Frankfurt'tan transfer ettiği Kolo Muani'yi, kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

PSG OLUMLU YAKLAŞABİLİR

PSG teknik direktörü Luis Enrique, 25 yaşındaki futbolcuyu bu sezon için planlarına dahil etmediği için, kulübün kiralama teklifine olumlu yaklaşabileceği belirtiliyor.

BU SEZON KOLO MUANI

Muani, bu sezon PSG formasıyla toplam 12 resmi maçta forma giydi ve 2 gol attı.