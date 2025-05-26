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Spor

Manchester United'da hedef Mbeumo

Premier Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde beklediğini bulamayan Manchester United, gözünü yaz transfer dönemine çevirdi. İngiliz devi Brentford forması giyen Bryan Mbeumo ile ilgileniyor.

Haber Merkezi26 Mayıs 2025 Pazartesi 19:50 - Güncelleme:
Manchester United'da hedef Mbeumo
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Premier Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde beklediğini bulamayan Manchester United, gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.

TEMASLAR BAŞLADI

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United, Brentford forması giyen Bryan Mbeumo ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin Mbeumo ile temaslara başladığı belirtildi.

Brentford'un 25 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 50 milyon sterlin (60 milyon euro) olduğu kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Brentford ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Mbeumo'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.

25 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 42 maça çıktı ve 20 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu.

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