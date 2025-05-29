Manchester United'da ipler kopma noktasına geldi. Kulüp, 20 yaşındaki Arjantinli yıldız Alejandro Garnacho için yaz transfer döneminde gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. İngiliz basınına göre, Chelsea'nin de radarında olan genç kanat oyuncusu için yaklaşık 60 milyon sterlin (70 milyon avro) seviyesindeki teklifler yeterli olabilir.

Garnacho krizi, UEFA Avrupa Ligi finalinde patlak verdi. Sezon boyunca Avrupa maçlarının büyük bölümünde ilk 11'de sahaya çıkan Garnacho'nun finalde yedek bırakılması şaşkınlık yarattı. Teknik direktör Ruben Amorim'in bu kararı, oyuncunun ailesi ve menajeri tarafından "ihanet" olarak yorumlandı.

Arjantin basınına konuşan Garnacho ise tepkisini gizlemedi: "Tüm turlarda oynadım, takımı taşıdım. Şimdi 20 dakika oynamak... Bilmiyorum."

Teknik direktör Amorim ise bu çıkışlara doğrudan cevap verdi: "Yarı finalde yüzde yüzlük pozisyonu kim kaçırdı? Garnacho. Futbol bu." Bu sözler, Old Trafford'da gerilimin tırmandığını gösterirken, Garnacho'nun ayrılık kararını hızlandırabileceği yorumları yapılıyor.