Manchester United'da Jose Mourinho'nun görevine son verildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da şok bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun görevine son verildi.

Manchester United'dan Jose Mourinho ile ilgili yapılan açıklamada "Yaptığı çalışmaları için ona teşekkür ediyor ve gelecek için başarılar diliyoruz" denildi.

Ayrıca İngiliz kulübünün açıklamasında Jose Mourinho'nun ardından göreve gelecek isim için çalışmaların başlatıldığı duyurulurken, geçici olarak göreve gelecek ismin de kısa sürede ilan edileceği belirtildi.

MOURİNHO'NUN YERİNE ZIDANE İDDİASI

Geride kalan hafta sonu Liverpool'a deplasmanda 3-1 yenilen Manchester United'da bu karşılaşma Mourinho'nun son maçı olurken, Portekizli ismin yerine gelecek ismin Zinedine Zidane olduğu iddia edildi.

Louis van Gaal'ın ardından göreve gelen Jose Mourinho, Manchester United'da beklentileri bir türlü karşıyalamadı. Bu sezon 17 haftada 26 puan toplayabilen ve lider Liverpool'un 19 puan gerisinde olan Manchester United'da bu tablo nedeniyle 55 yaşındaki teknik adamla yollar ayrıldı.

Jose Mourinho, Manchester United'ın başında 144 maça çıkarken, 'Kırmızı Şeytanlar' 84 galibiyet, 34 beraberlik ve 29 mağlubiyet aldı. Manchester United bu maçlarda 259 gol atarken, kalesinde de 128 gol gördü.

Mourinho, 2,5 sezon geçirdiği Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield kazandı.