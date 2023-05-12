Manchester United'da kaleye değişim

Manchester United, David De Gea'nın sezon sonunda takımdan ayrılması halinde Everton kalecisi Jordan Pickford ile ilgileniyor.

Manchester United, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan David De Gea'nın takımdan ayrılması durumunda alternatif ismi buldu.

Tecrübeli kalecinin sözleşmesi bu yaz sona eriyor ancak United'ın sözleşmeyi 12 ay daha uzatma seçeneği bulunuyor.

Daily Mail'e göre, De Gea'nın Manchester United ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. 32 yaşındaki kaleci sözleşme imzalamazsa Kırmızı Şeytanlar Everton'ın kalecisi Pickford'ı satın almayı planlıyor.

Ayrıca haberde İngiliz kalecinin mevcut maaşından 375 bin sterlinlik bir kesintiye gittiği aktarıldı.

David De Gea, Manchester United formasıyla 540 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 586 kez kalesinde gol görürken 188 mücadeleyi gol yemeden tamamladı.