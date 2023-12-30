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Spor

Manchester United'da kötü gidişat sürüyor!

İngiltere Premier Lig 20. hafta mücadelesinde Manchester United, Nottingham Forest'a konuk olduğu maçı 2-1 kaybetti.

30 Aralık 2023 Cumartesi 22:48 - Güncelleme:
Manchester United'da kötü gidişat sürüyor!
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Premier Lig'in 20. haftasında Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile Erik ten Hag'ın yönetimindeki Manchester United karşı karşıya geldi.

The City Ground'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Nottingham Forest 2-1 kazanırken goller; 64. dakikada Nicolas Dominguez ve 82. dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti. Manchester United'ın tek golü ise 78. dakikada Marcus Rashford'dan geldi.

Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United 31 puanda kalırken, Nottingham Forest puanını 20'ye yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest deplasmanda Brentford'a konuk olurken, Manchester United evinde Tottenham'ı ağırlayacak.

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