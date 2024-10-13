Manchester United'dan Maguire kararı

Manchester United, transfer edildiği dönemden bu yana tartışılan Harry Maguire yollarını ayırmak istiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, kulüp, 31 yaşındaki futbolcuyu devre arasında göndermeyi planlıyor.

Manchester United'ın, Maguire için beklediği bonservis bedelinde de önemli bir indirime gittiği belirtildi. İngiliz ekibinin yaz transfer döneminde 30 milyon sterlin beklediği Maguire için ara dönemdeki beklentisinin 10 milyon sterlin (12 milyon euro) olduğu kaydedildi.

TRANSFERİ REKOR KIRDI!

Manchester United, İngiliz savunma oyuncusunu 2019 yazında Leicester City'den 87 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Maguire, o dönem bu bonservis bedeliyle en pahalı savunma oyuncusu unvanının sahibi olmuştu.

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

Manchester United'da performansıyla her zaman eleştirilerin odağı olan Maguire, çıktığı 215 maçta 12 gol attı ve 8 asist yaptı.