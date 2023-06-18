Manchester United'da Pickford sesleri

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan ve Lig'de de şampiyonluk yarışına girmek isteyen Manchester United, Everton'un İngiliz file bekçisi Jordan Pickford'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

DE GEA AYRILIRSA TRANSFER EDİLECEK

Manchester United'da çok uzun zamandır kaleyi koruyan David de Gea için Arabistan'dan teklif olduğu iddia edildi. İspanyol kaleci Suudi Arabistan'a transfer olursa Manchester United'da ilk hedef Jordan Pickford olacak.

55 MİLYON EURO

Manchester United, Jordan Pickford için 55 milyon euro'luk bir teklifle Everton'un kapısını çalacak. Everton daha yüksek bir bonservis almak istese de takımın özellikle bu sezon gösterdiği performanstan dolayı Pickford gelen teklifi değerlendirmek istiyor. Jordan Pickford, Manchester United'la anlaşırsa Everton'un gelen teklfi kabul edebileceği söyleniyor.

38 MAÇA ÇIKTI

Jordan Pickford, Everton formasıyla 38 maça çıktı ve 60 gol yedi. Pickford 8 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.