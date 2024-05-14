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Spor

Manchester United'da Raphael Varane ayrılığı açıklandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yıldız stoper Raphael Varane ile sezon sonu yolların ayrılacağını açıkladı.

14 Mayıs 2024 Salı 15:47 - Güncelleme:
Manchester United'da Raphael Varane ayrılığı açıklandı
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Manchester United, Raphael Varane'la yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan paylaşımda, kontratı sezon sonunda bitecek Varane'la yeni sözleşme imzalanmayacağı belirtildi.

Real Madrid'den 2021'de Manchester United'a imza atan 31 yaşındaki stoper, 3 sezondur Premier Lig ekibinde forma giyiyordu.

RAPHAEL VARANE'IN MANCHESTER UNITED KARNESİ

2021'de Manchester United'a Transfer olan Raphael Varane, sakatlıklar nedeniyle birçok maçta forma giyemedi.

İngiliz ekibinde 93 maçta süre alan deneyimli oyuncu 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Varane, Manchester United'da İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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