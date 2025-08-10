İSTANBUL 32°C / 22°C
Spor

Manchester United'da Rasmus Hojlund çıkmazı

Premier Lig ekibi Manchester United, Danimarkalı santrafor Rasmus Hojlund'u kadroda düşünmüyor. Milan'in teklif yaptığı Danimarkalı forvet ise ayrılığa yanaşmıyor.

10 Ağustos 2025 Pazar 14:38
Manchester United'da Rasmus Hojlund çıkmazı
Transfere alışıldığı üzere yüksek meblağlar ödeyerek giren Manchester United, Rasmus Hojlund'u göndererek gelir yaratmaya çalışıyor.

Manchester United, kadroda düşünmediği Danimarkalı santrfor için yaklaşık 46 milyon Euro talep ediyor.

MİLAN KİRALAMAK İSTİYOR

Daha önce Milan'ın Rasmus Hojlund'u 1 yıllığına kiralamak istediği bildirilmişti. Ancak oyuncu, transferi kabul etmedi ve Kırmızı Şeytanlarda kalmakta ısrarcı.

MANU KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Gazeteci Ben Jacobs'ın aktardığına göre, Manchester ekibi artık Danimarkalı futbolcuya bu sezon forma şansı bulması için ayrılması gerektiğini doğrudan iletti ve Hojlund seçeneklerini değerlendirmeye başladı.

United, Hojlund'u satmayı tercih ediyor ancak kiralama seçeneğini de göz ardı etmiyor.

Milan, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde 46 milyon Euroluk talebi karşılamaya hazır. Taraflar dün potansiyel transfer için bir görüşme daha gerçekleştirdi.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Danimarkalı golcü, tüm kulvarlarda Manchester United formasıyla 52 maça çıkıp 10 gol attı ve 4 asist yaptı.

