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Spor

Manchester United'da Sergio Reguilon için karar verildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezon başında Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sergio Reguilon'un geleceği için kararını verdi.

2 Ocak 2024 Salı 17:30 - Güncelleme:
Manchester United'da Sergio Reguilon için karar verildi
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Manchester United, performansını yetersiz bulduğu Sergio Reguilon için kararını verdi.

The Ahtletic'te yer alan habere göre; İngiliz devi, Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol oyuncu ile kış transfer döneminde yollarını ayıracak.

Manchester United'ın performansını beğenmediği Sergio Reguilon'u Tottenham'a geri göndereceği belirtildi.

Oyuncunun mevcut sözleşmesi Haziran 2024'e kadar devam ediyor. Ayrılığın kısa süre içinde resmiyet kazanacağı aktarıldı.

Bu sezon Manchester United formasıyla şu ana kadar 12 resmi maça çıkan Sergio Reguilon, bu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 653 dakika sahada kalan 27 yaşındaki oyuncu, skora etki edemedi.

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