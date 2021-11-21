Manchester United'da Solsjkaer'in bileti kesildi

Sporx 21 Kasım 2021 Pazar 07:54 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 07:54

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United deplasmanda Watford'a 4-1'lik gibi bir ağır skorla mağlup oldu.

Maçın ardından Manchester United'da yönetim, acil toplanarak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in durumunu değerlendirdi. Bu toplantının ardından Solsjkaer ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Solskjaer maçın ardından "Bu kulüp için ve bu kulüple çalışıyorum. Tabii ki iyi iletişimimiz var. Kulüp bir şey yapmayı düşünüyorsa bunu konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

Manchester United, Watford mağlubiyeti ile son 7 maçtaki 5. yenilgisini aldı.