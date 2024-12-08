İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2024 Pazar / 7 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7999
  • EURO
    36,8294
  • ALTIN
    2942.91
  • BIST100
    10081
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'da sürpriz ayrılık!
Spor

Manchester United'da sürpriz ayrılık!

Manchester United, 5 aylık görev süresinin ardından sportif direktör Dan Ashworth ile yollarını ayırma kararı aldı.

8 Aralık 2024 Pazar 13:41 - Güncelleme:
Manchester United'da sürpriz ayrılık!
ABONE OL

Teknik direktörlüğe Ruben Amorim'i getirerek yeni bir sayfa açmak isteyen Manchester United'da sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

The Athletic'in haberine göre; Manchester United, bu sezonun başında kulüpte sportif direktörlük görevine getirilen Dan Ashworth ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Nottingham Forest karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından kulüp yönetiminin, Ashworth'a kararını ilettiği kaydedildi.

53 yaşındaki Dan Ashworth, geçtiğimiz sezonun ardından Newcastle United'dan ayrılarak Manchester United'ın başına geçmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.