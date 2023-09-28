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Spor

Manchester United'da yeni hedef Chiesa

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

28 Eylül 2023 Perşembe 19:15 - Güncelleme:
Manchester United'da yeni hedef Chiesa
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Manchester United, Jadon Sancho'nun yerine gelecek yeni yıldız adayını belirledi.

Premier Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve 9. sırada yer alan Manchester United yeni yıldız transferi hedefini belirledi.

SANCHO'NUN YERİNE ALINACAK

Premier Lig maçında kaybedilen Arsenal karşılaşması sonrasında teknik direktör Erik ten Hag ile tartıştığı için kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'dan sonra sağ kanat bölgesinde eksik kalan Manchester United'ın yeni transfer hedefi belli oldu.

Manchester United, Juventus forması giyen 25 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu Federico Chiesa için harekete geçti.

LIVERPOOL'DA PEŞİNDE

Yaz transfer döneminin sonuna doğru Muhammed Salah'ın takımdan ayrılması gündeme geldiğinden dolayı Liverpool'da, İtalyan kanat oyuncusuyla ilgilenmiş ve teklifte yapmıştı.

Ancak Juventus, Liverpool'dan gelen 60 milyon euro'luk teklifi reddetmişti. Manchester United'ın yıldız futbolcu için henüz ne kadar bonservis ücretini gözden çıkardığı söylenmedi.

6 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Juventus formasıyla 6 resmi maça çıkan Federico Chiesa bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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