29 Eylül 2025 Pazartesi
  • Manchester United'da Zinedine Zidane sesleri! Fransız hoca ise kararını verdi
Manchester United'da Zinedine Zidane sesleri! Fransız hoca ise kararını verdi

Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim üzerindeki baskı artarken, Zinedine Zidane'ın adı yeniden gündeme geldi. Fransız hocanın ise İngiliz ekibine gelmek için bazı şartları var.

HABER MERKEZİ29 Eylül 2025 Pazartesi 18:29 - Güncelleme:
Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim üzerindeki baskı artarken, Zinedine Zidane'ın adı yeniden gündeme geldi. Mirror'da yer alan habere göre; Fransız efsanenin, görevi kabul etmesi için iki kritik talebi olduğu öne sürüldü.

United, Chelsea galibiyetinin ardından Brentford deplasmanında 3-1 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü. Bu sonuçla 14. sıraya gerileyen kırmızı şeytanlarda taraftarların tepkisi yükselirken, Amorim'in geleceği tartışılmaya başlandı.

Zidane, Real Madrid'den 2021'de ayrıldığından bu yana takım çalıştırmazken, eski takım arkadaşı Emmanuel Petit'ye göre Fransız hoca, Old Trafford'a gelmesi için kadronun kalitesi konusunda garanti ve iletişim için gerekli ortam talep ediyor. Zidane'ın İngilizce seviyesinin düşük olması da olası bir engel olarak gösteriliyor.

Petit, "United hala büyük bir kulüp ama artık sahada değil. Zizou'nun, oyuncu kalitesi ve kulübün istikrarı konusunda net güvenceye ihtiyacı var. Aksi halde Madrid'deki rahat hayatını bırakması zor" ifadelerini kullandı.

