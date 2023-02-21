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Spor

Manchester United'dan Alejandro Garnacho'ya yeni sözleşme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, genç yıldızı Alejandro Garnacho ile 5 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

21 Şubat 2023 Salı 20:10 - Güncelleme:
Manchester United'dan Alejandro Garnacho'ya yeni sözleşme
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Premier Lig'de zirve takibini sürdüren Manchester United'da Alejandro Garnacho, takımla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

ESPN'de yer alan haberde Manchester United ve Alejandro Garnacho'nun 5 yıllık kontrat için anlaşma sağladığı aktarıldı.

Sözleşmesi 2024'te sona erecek Garnacho'nun yeni kontratla 2028'e kadar kulüpte kalacağı ve maaşında iyileştirme yapılacağı kaydedildi.

Manchester United altyapısından yetişen Alejandro Garnacho, bu sezon 28 maçta süre alırken 4 gol ve 6 asist kaydetti.

Her iki kanatta da oynayabilen Garnacho, futbola La Liga ekibi Atletico Madrid'in altyapısında başlamıştı.

Genç oyuncu, 2020/21 sezonunda Manchester United'la anlaşmış ve İngiliz ekibinin altyapısına katılmıştı.

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