Manchester United'dan Alejandro Garnacho'ya yeni sözleşme

Premier Lig'de zirve takibini sürdüren Manchester United'da Alejandro Garnacho, takımla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

ESPN'de yer alan haberde Manchester United ve Alejandro Garnacho'nun 5 yıllık kontrat için anlaşma sağladığı aktarıldı.

Sözleşmesi 2024'te sona erecek Garnacho'nun yeni kontratla 2028'e kadar kulüpte kalacağı ve maaşında iyileştirme yapılacağı kaydedildi.

Manchester United altyapısından yetişen Alejandro Garnacho, bu sezon 28 maçta süre alırken 4 gol ve 6 asist kaydetti.

Her iki kanatta da oynayabilen Garnacho, futbola La Liga ekibi Atletico Madrid'in altyapısında başlamıştı.

Genç oyuncu, 2020/21 sezonunda Manchester United'la anlaşmış ve İngiliz ekibinin altyapısına katılmıştı.