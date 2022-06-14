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Spor

Manchester United'dan Christian Eriksen hamlesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Christian Eriksen'i renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

14 Haziran 2022 Salı 19:00 - Güncelleme:
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Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği kalp krizi sonrası Brentford ile futbola geri dönen ve geçtiğimiz sezonu İngiliz ekibinde tamamlayan Christian Eriksen için Manchester United devrede.

The Athletic'te yer alan habere göre Teknik direktör Erik ten Hag'ı takımın başına getirmesinin ardından transfere yönelen Manchester United, mevcut sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Danimarkalı futbolcuya transfer teklifinde bulundu.

SÖZLEŞME YENİLEMEDİ

Brentford, Eriksen'in sözleşmesini uzatmak istedi ancak tecrübeli yıldız diğer seçenekleri değelendireceğini bildirerek bu teklifi geri çevirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

Geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Danimarkalı futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde yeniden forma giymek istediğini şu sözlerle ifade etti: "Farklı teklifler ve seçenekler var, bunları değerlendiriyoruz ve sonra bir karar vereceğiz. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok isterim. Ne kadar eğlenceli olduğunu biliyorum."

Premier Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayan Manchester United ise gelecek sezon EFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

BRENTFORD DÖNEMİ

31 Ocak 2022'de Brentford ile yarım sezonluk bir sözleşme imzalayan Eriksen, 11 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans gösterirken, İngiliz ekibi tecrübeli futbolcunun oynadığı bu maçların 7'sini kazanmayı başarmıştı.

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