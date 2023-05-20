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Spor

Manchester United'dan çılgın hamle! Hojlund ve Kane...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, hücum hattını güçlendirmek istiyor. Kırmızı Şeytanlar, Atalanta'nın genç oyuncusu Rasmus Hojlund'a ve Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'e kancayı taktı.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 17:28 - Güncelleme:
Manchester United'dan çılgın hamle! Hojlund ve Kane...
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Bu sezon istediği başarıları elde edemeyen Manchester United, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; ManU, Atalanta forması giyen Rasmus Hojlund ve Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'i kadrosuna katmak istiyor.

WOUT WEGHORST ETKİSİZ KALDI

Haberde İngiliz devinin, Beşiktaş'tan alınan Wout Weghorst'tan istediği performansı alamadığı için yıldız bir forvetin yanında bir de ona alternatif olacak oyuncu baktığı aktarıldı.

Tottenham ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kane'nin United'ın birinci forveti olma olasılığının yüksek olduğu ifade edildi.

29 GOLE RAĞMEN TAM BİR GOLCÜ DEĞİL

Marcus Rashford bu sezon tüm kulvarlarda 29 gol atmasına rağmen tam bir forvet olmadığı için İngiliz ekibinin arayışlarını sürdürdüğü kaydedildi.

HOJLUND İÇİN TEMAS

Kulübe köklü ve gelecek vadeden bir forvet katmak isteyen ManU, Atalanta'nın genç golcüsü Rasmus Hojlund ile ilgileniyor. Atalanta ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki golcü geçen yaz 17 milyon euroya İtalyan ekibine transfer oldu. Atalanta'nın oyuncu için yaklaşık 45 nilyon euro istediği ifade edildi.

2024 sözleşmesi bitecek olan Harry Kane için de temaslarını sıklaştıran United, Tottenham'ın oyuncuyu bedava kaybetme korkusundan faydalanmak istiyor. Tottenham oyuncuyu kaybetmek istemese de bu yaz gelecek olan teklifleri değerlendirmek zorunda kalabilir.

Hojlund, Atalanta formasıyla 31 maçta 8 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi. Harry Kane ise Tottenham ile 433 maçta 277 gol ve 64 asist yapti.

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