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Spor

Manchester United'dan Cristiano Ronaldo'ya inceleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun açıklamalarının incelemeye alındığını açıkladı.

AA14 Kasım 2022 Pazartesi 19:45 - Güncelleme:
Manchester United'dan Cristiano Ronaldo'ya inceleme
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Manchester United, Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun, kendisinin takımdan atılmaya çalışıldığını ve ihanete uğramış hissettiği yönündeki ifadelerinin incelemeye alındığını duyurdu.

İngiliz kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 37 yaşındaki Ronaldo'nun verdiği röportajla ilgili "Kulüp, tüm gerçekler belirlendikten sonra yanıtını değerlendirecektir. Odak noktamız, sezonun ikinci yarısına hazırlanmak ve oyuncu, teknik direktör, personel ve taraftarlar arasında inşa edilen ivme, inanç ve birlikteliği sürdürmek olacak." görüşlerine yer verdi.

Ronaldo, İngiliz televizyon kanalı TalkTV'deki "Piers Morgan Sansürsüz" programına katılarak Manchester United'da kendisini kulüpten atmaya çalışanlar olup olmadığı sorusuna, "Evet. Yalnızca teknik direktör (Erik ten Hag) değil, 2-3 kişi daha var. Kendimi ihanete uğramış hissettim. Bazı kişilerin beni burada istemediğini hissettim. Sadece bu yıl değil, geçen yıl da..." yanıtını vermişti.

Oyuna alınmadığı Tottenham karşılaşmasının bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmesi sonrası bir maçlığına kadro dışı bırakılan Ronaldo, ayrıca Erik ten Hag'a yönelik, "Ona saygım yok çünkü bana saygı göstermedi. Bana saygısı olmayana asla saygı duymam." sözlerini kullanmıştı.

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'a (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi ödülüne ise 2 kez layık görülen ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kazanma sevinci yaşayan Ronaldo, Ten Hag yönetimindeki Manchester United'da ilk 11'e girme şansını bu sezon yakalamakta zorlandı. Takımının Premier Lig'de çıktığı 14 karşılaşmanın 10'unda görev alan Ronaldo, söz konusu maçların sadece 4'ünde ilk 11'de yer alabildi.

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