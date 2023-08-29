İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2023 Salı / 13 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5683
  • EURO
    28,9312
  • ALTIN
    1654.02
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Manchester United'dan Cucurella hamlesi

Transfer çalışmalarına devam eden Manchester United, Chelsea forması giyen Marc Cucurella'yı kadrosuna katmak istiyor.

29 Ağustos 2023 Salı 19:47 - Güncelleme:
Manchester United'dan Cucurella hamlesi
ABONE OL

Premier Lig'de sezona istediği gibi giremeyen ve başı sakatlıklardan kurtulmayan Manchester United transfer çalışmalarına devam ediyor.

Manchester United son olarak Chelsea forması giyen Marc Cucurella'yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

KİRALIK GELECEK

The Athletic'in haberine göre Manchester United geçtiğimiz sezon başında Chelsea'nin 65 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Marc Cucurella'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Manchester United'da, Luke Shaw ve Tyrell Malacia'nın uzun süreli sakatlıklarından dolayı sol bekte alternatifi bulunmayan Erik ten Hag bu transferin gerçekleşmesini istiyor.

33 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 33 resmi maça çıkan Marc Cucurella bu karşılaşmalarda 2 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.