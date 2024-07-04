İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2024 Perşembe / 28 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5707
  • EURO
    35,2843
  • ALTIN
    2469.58
  • BIST100
    10731.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'dan Erik Ten Hag'a yeni sözleşme
Spor

Manchester United'dan Erik Ten Hag'a yeni sözleşme

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Hollandalı teknik direktörü Erik Ten Hag'ın sözleşmesinin iki yıl uzatıldığını açıkladı.

4 Temmuz 2024 Perşembe 13:24 - Güncelleme:
Manchester United'dan Erik Ten Hag'a yeni sözleşme
ABONE OL

Manchester United'daki geleceği çok tartışılan Hollandalı teknik adam Erik Ten Hag, iki sezon daha Manchester United'da kalacak.

Manchester United, Erik Ten Hag ile 2026 Haziran ayına kadar yeni sözleşme imzaladı.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Ten Hag, imza sonrası konuşarak "Kulüple birlikte çalışmaya devam etme konusunda anlaşmaya vardığımız için çok memnunum. Geride bıraktığımız iki yıla baktığımızda, iki kupa ve ben katıldığımda bulunduğumuz noktadan çok daha ileriye gittiğimizi gururla söyleyebiliriz. Ancak, Manchester United'dan beklenen seviyelere ulaşmak, yani İngiltere ve Avrupa şampiyonlukları için mücadele etmek için önümüzde hala çok sıkı bir çalışma olduğu konusunda da net olmalıyız. Kulüple yaptığım görüşmelerde, bu hedeflere ulaşma vizyonumuzda tam bir birlik olduğunu gördük ve hepimiz bu yolculuğu birlikte yapmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ'

Manchester United Sportif Direktörü Dan Ashworth'te Ten Hag ile ilgili konuşarak, "Son iki sezonda kazandığı iki kupayla Erik, Avrupa futbolundaki en istikrarlı başarılı antrenörlerden biri olarak rekorunu pekiştirdi. Kulübün geçen sezonla ilgili yaptığı değerlendirme iyileştirilmesi gereken alanların altını çizerken, Erik'in standartları ve sonuçları yükseltmek için birlikte çalışabileceğimiz en iyi ortak olduğu sonucuna da vardı. Bu oyuncu ve personel grubu en üst düzeyde rekabet edebileceklerini ve kazanabileceklerini zaten gösterdiler; şimdi bunu daha tutarlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Güçlendirilmiş futbol liderlik ekibimizle birlikte, bu futbol kulübüne yönelik ortak hedeflerimize ulaşmak için Erik ile el ele çalışmayı dört gözle bekliyoruz." yorumunu yaptı.

MANCHESTER UNİTED KARNESİ

2022 yılından bu yana Manchester United'ı çalıştıran tecrübeli çalıştırıcı, 114 karşılaşmada takımının başında olurken 1.92 puan ortalaması yakaladı.

  • ManU
  • ErikTenHag
  • PremierLig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.