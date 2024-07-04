Manchester United'dan Erik Ten Hag'a yeni sözleşme

Manchester United'daki geleceği çok tartışılan Hollandalı teknik adam Erik Ten Hag, iki sezon daha Manchester United'da kalacak.

Manchester United, Erik Ten Hag ile 2026 Haziran ayına kadar yeni sözleşme imzaladı.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Ten Hag, imza sonrası konuşarak "Kulüple birlikte çalışmaya devam etme konusunda anlaşmaya vardığımız için çok memnunum. Geride bıraktığımız iki yıla baktığımızda, iki kupa ve ben katıldığımda bulunduğumuz noktadan çok daha ileriye gittiğimizi gururla söyleyebiliriz. Ancak, Manchester United'dan beklenen seviyelere ulaşmak, yani İngiltere ve Avrupa şampiyonlukları için mücadele etmek için önümüzde hala çok sıkı bir çalışma olduğu konusunda da net olmalıyız. Kulüple yaptığım görüşmelerde, bu hedeflere ulaşma vizyonumuzda tam bir birlik olduğunu gördük ve hepimiz bu yolculuğu birlikte yapmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ'

Manchester United Sportif Direktörü Dan Ashworth'te Ten Hag ile ilgili konuşarak, "Son iki sezonda kazandığı iki kupayla Erik, Avrupa futbolundaki en istikrarlı başarılı antrenörlerden biri olarak rekorunu pekiştirdi. Kulübün geçen sezonla ilgili yaptığı değerlendirme iyileştirilmesi gereken alanların altını çizerken, Erik'in standartları ve sonuçları yükseltmek için birlikte çalışabileceğimiz en iyi ortak olduğu sonucuna da vardı. Bu oyuncu ve personel grubu en üst düzeyde rekabet edebileceklerini ve kazanabileceklerini zaten gösterdiler; şimdi bunu daha tutarlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Güçlendirilmiş futbol liderlik ekibimizle birlikte, bu futbol kulübüne yönelik ortak hedeflerimize ulaşmak için Erik ile el ele çalışmayı dört gözle bekliyoruz." yorumunu yaptı.

MANCHESTER UNİTED KARNESİ

2022 yılından bu yana Manchester United'ı çalıştıran tecrübeli çalıştırıcı, 114 karşılaşmada takımının başında olurken 1.92 puan ortalaması yakaladı.