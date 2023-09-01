İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2023 Cuma / 16 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7165
  • EURO
    28,8111
  • ALTIN
    1664.67
  • BIST100
    8056.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Teklif kabul edilmedi! Manchester United'dan Galatasaray'a ret cevabı
Spor

Teklif kabul edilmedi! Manchester United'dan Galatasaray'a ret cevabı

Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray orta sahada alternatifli bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların bu doğrultuda kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Hollandalı oyuncu Donny van de Beek için Manchester United'dan ret cevabı geldi.

1 Eylül 2023 Cuma 18:37 - Güncelleme:
Teklif kabul edilmedi! Manchester United'dan Galatasaray'a ret cevabı
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın orta saha takviyesi için ilgilendiği Donny van de Beek için yeni bir gelişme yaşandı.

TEKLİF REDDEDİLDİ

The Athletic'in haberine göre; Galatasaray, Manchester United'a Donny van de Beek'i kiralamak için 1.15 milyon euro'luk bir teklifte bulundu ancak İngiliz kulübü bu teklifi reddetti.

GALATASARAY VAZGEÇMİYOR

Haberde; teklifin reddedilmesine rağmen Galatasaray'ın Donny van de Beek için girişimlerini sürdürdüğü ve transferi noktalamak istediği belirtildi.

26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktığı 10 resmi maçta skor katkısı yapamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.