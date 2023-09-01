Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın orta saha takviyesi için ilgilendiği Donny van de Beek için yeni bir gelişme yaşandı.

TEKLİF REDDEDİLDİ

The Athletic'in haberine göre; Galatasaray, Manchester United'a Donny van de Beek'i kiralamak için 1.15 milyon euro'luk bir teklifte bulundu ancak İngiliz kulübü bu teklifi reddetti.

GALATASARAY VAZGEÇMİYOR

Haberde; teklifin reddedilmesine rağmen Galatasaray'ın Donny van de Beek için girişimlerini sürdürdüğü ve transferi noktalamak istediği belirtildi.

26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktığı 10 resmi maçta skor katkısı yapamadı.